中 서열 2위 "세계로부터 고립된채로 성장할수는 없어"

[아시아경제 김수환 기자] 시진핑 중국 국가주석의 최측근이자 중국 내 서열 2위인 왕치산 국가부주석이 세계로부터 고립된채로 성장을 도모할 수는 없다며 국제사회와 협력의 필요성을 강조하고 나섰다.

왕 부주석은 16일(현지시간) 블룸버그가 주관한 뉴이코노미포럼에서 "중국은 세계에서 고립된 상태로 발전할 수 없다"며 "세계 역시 중국의 도움 없이 발전할 수 없다"라고 말했다.

그는 "중국은 개방을 확대하고 개혁을 촉진하는 노력을 마다하지 않을 것"이라고 덧붙였다.

왕 부주석은 "앞으로도 중국은 세계를 향해 더 많은 시장 투자와 성장 기회를 제공할 것"이라며 "발전된 세계 경제를 구축하는 역할에 기여할 것"이라고 강조했다.

왕 부주석의 이 같은 발언은 미·중 정상회담이 진행된지 하루만에 나온 것이다.

전날 정상회담에서 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 대만 문제를 둘러싸고 이견차를 노출하기도 했지만 큰 틀에서 다양한 문제에 대한 협의를 이어나가기로 합의했다.

이에 양국 관계가 최악으로 치닫는 가운데 대화의 물꼬가 텄다는 분석이 나왔다.

왕 부주석은 "미국과 중국의 관계는 세계의 미래에도 영향을 미친다"며 "양측은 협력에 집중하고 견해차를 관리 및 통제하는 데 노력해야 한다"고 말했다.

중국 정부의 고문으로 활동 중인 왕후이야오 '중국 및 세계화센터' 설립자는 "중국은 미국과 건강한 경쟁을 원한다"며 "전날 정상회담은 이 두 국가가 협력할 것임을 보여주는 긍정적 메시지를 전 세계에 보내줬다"라고 평가했다.

이밖에도 왕 부주석은 이날 포럼에서 "세계는 코로나19 백신의 공정한 배분을 추구해야 한다"고 말했다. 또 세계 각국은 "안정적인 공급망을 유지하도록 노력해야 한다"고 전했다.

