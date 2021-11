정부, 지역경제 활성화 '스마트 특성화 기반구축'에 1500억 투자

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부가 기업의 혁신활동을 촉진할 지역의 혁신자원·역량을 강화해 지역산업의 경쟁력 및 지역경제 활성화에 기여할 '스마트 특성화 기반구축' 사업에 1500억원을 지원한다.

산업통상자원부는 17일 서울 엘타워에서 이 같은 내용을 담은 '2023년 신규과제 선정을 위한 안내 및 차기 후속사업 기획 방향에 대한 설명회'를 개최했다.

이번 설명회는 2020년 시작된 스마트특성화 기반구축사업의 ▲4회차 마지막 신규과제 선정에 대한 안내 ▲초광역 단위를 반영하기 위한 후속사업 기획 방향 공유 및 의견수렴을 위해 마련됐다. 특히 이번에는 기존 광역권과제 이외 지역의 협력을 기반으로 한 초광역 단위 과제를 신규 도입했다. 이를 통해 초광역적으로 추진중인 다양한 지역사업에 인프라를 지원하고 오는 2024~2032년 진행될 후속사업의 기획 완성도를 높일 계획이다.

그간 산업부는 2020년부터 지역산업의 고도화, 다각화를 위해 3회에 걸쳐 77개 신규과제를 선정했다. 이번에 23개를 추가 선정하는 경우 국비 6720억원 규모 100개 과제를 지원하게 된다.

현재 총 267개의 지역 혁신기관들이 스마트특성화 기반구축 사업을 수행하면서 지역기업의 시제품과 시험평가 등을 지원하고 있다.

김현철 산업부 지역경제정책관은 "지역산업 기반구축사업은 탄소중립·가상현실(VR)·빅데이터 등 미래산업 핵심 인프라에 대해 초광역으로 협력하는 경쟁력 있는 과제를 우선 추진할 필요가 있다"며 "지자체에서 육성하고자 하는 전략산업과 연계가 더욱 강화된 전략적인 기반조성사업으로 나아갈 수 있도록 지자체가 적극 협조해달라"고 당부했다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr