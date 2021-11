화이자, 코로나 알약 치료제 복제약 제조 허용

[아시아경제 부애리 기자] 글로벌 제약사 화이자가 현재 개발 중인 알약 형태의 코로나19 치료제의 복제약 제조를 허용해 빈곤국에 공급할 수 있도록 했다.

16일 화이자는 이날 유엔이 지원하는 의료단체 '국제 의약 특허풀(MPP)'과 알약 형태의 코로나19 항바이러스제 복제약 제조를 허용하는 라이선스 계약을 맺었다고 AP통신 등이 보도했다.

이 계약에 따라 복제약 제조업체들은 화이자가 '팍스로비드'라는 상표명으로 판매할 예정인 코로나19 알약 치료제 복제약을 제조해 전 세계 중저소득 95개국에 공급할 수 있게 됐다. 전 세계 인구의 53% 규모다.

화이자는 계약 대상 국가 중 빈곤국에 대해서는 로열티를 받지 않는다는 방침이다.

앞서 화이자는 자사에서 개발한 알약 형태의 코로나19 항바이러스제가 입원과 사망 확률을 89%까지 줄인다고 밝힌 바 있다.

화이자는 이 의약품에 대한 허가 신청을 앞두고 있다.

에스테반 버로네 MPP 정책부문장은 "40억명이 이제 막 개발된, 매우 효과적인 것으로 보이는 의약품에 접근할 수 있게 돼 아주 의미가 크다"고 말했다.

다만 화이자는 브라질 등 코로나19 상황이 심각한 국가들을 복제약 제조 허용 대상국에서 제외했다.

AP통신은 화이자가 코로나19 백신 제조 기술을 공유하라는 국제사회의 요구는 거절하면서도 이번 알약 기술은 빈곤국에 제조를 허용해 대조를 이뤘다고 보도했다.

