中 "바이든·시진핑, 신냉전 반대 공감대"

[아시아경제 부애리 기자] 중국은 16일 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 화상 정상회담을 통해 미·중 관계의 중요성을 인식하고, '신냉전 반대'에 공감했다고 자평했다.

자오리젠 중국 외교부 대변인은 이날 정례브리핑에서 이같이 밝혔다. 자오 대변인은 "중국과 미국의 발전을 추진하고 평화롭고 안정적인 국제환경을 유지하기 위해 건강하고 안정적인 중·미 관계가 필요하다"고 말했다.

이어 그는 바이든 대통령의 '미·중은 양국뿐만 아니라 세계를 위해 책임져야 한다'고 말한 부분을 언급하며 "미국도 중·미 관계를 망쳐선 안 된다는 것에 동의했다"고 밝혔다.

신냉전 문제와 관련해서는 "중국은 어떠한 형태의 신냉전에도 반대한다"고 밝혔다며 "양국 정상이 모두 신냉전에 반대했다"고 설명했다.

자오 대변인은 "우리는 평화통일을 위해 최선을 다하겠지만 대만 독립 세력이 도발하고 레드라인을 넘어선다면 단호한 조치를 할 것"이라며 "미국도 '하나의 중국' 정책을 고수하며 대만 독립을 지지하지 않는다고 재차 밝혔다"고 강조했다.

그는 추가 정상회담 가능성에 대한 질문에는 "시 주석과 바이든 대통령은 다양한 형태로 연락을 유지하기로 했다"며 "중요한 것은 양측이 서로 마주보고 좋은 분위기를 조성해 회동의 긍정적인 성과를 확보하는 것"이라고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr