"인기상 2관왕"…임영웅, 연말 시상식 뜨겁게 달굴 '히어로'

[아시아경제 이이슬 기자] 가수 임영웅이 올해 연말 시상식에서 뜨겁게 빛날 것으로 보인다.

임영웅은 다음 달 2일 열리는 '2021 Asia Artist Awards'(2021 아시아아티스트어워즈·2021 AAA) 사전 투표에서 인기상을 휩쓸었다.

지난 15일 일본 RET 사이트와 한국 U+아이돌Live 애플리케이션을 통해 남자 아이돌 그룹/여자 아이돌 그룹/남자 솔로 가수/여자 솔로 가수/남자 배우/여자 배우 등 총 6개 부문의 1위를 선정하는 투표가 진행됐다.

투표 결과, 임영웅은 'RET 인기상' 남자 솔로 가수 부문에서 162만1487표를 받으며 1위를 차지했다. 득표율은 49.7%로 절반 가까운 표를 휩쓸며 관심을 받았다.

아울러 ‘U+아이돌Live 인기상’ 남자 솔로 가수 부문에서도 60만3945표, 득표율 40.2%로 1위에 올랐다.

지난해 임영웅은 올해의 트로트상, 핫이슈상, 인기상을 받으며 3관왕에 오른 바. 시상식을 앞두고 인기상 2관왕에 오른 그가 어떤 성과를 거둘지 주목된다.

온라인에서도 뜨겁다. 임영웅의 공식 유튜브 채널 '임영웅'은 지난 15일 총 조회수 11억 1천만뷰를 달성하며 인기를 얻고 있다.

한편 임영웅은 TV조선 '내일은 미스터트롯'에서 진(眞)을 차지했으며, 최근 뉴에라프로젝트와 매니지먼트 계약이 만료되어 솔로로 활약하고 있다.

