구직촉진수당 지급업무 간소화…시간 50% 이상 단축

고용부, 농협·우리·하나은행과 펌뱅킹 시스템 구축



[세종=아시아경제 문채석 기자] 고용노동부는 구직촉진수당 지급 업무를 간소화하기 위해 16일 서울고용노동청에서 농협은행, 우리은행, 하나은행과 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

고용부와 은행들은 전산망을 상호 연결해 온라인으로 지급 업무를 실시간 처리하는 펌뱅킹(기관 간 전용 뱅킹을 통한 거래) 시스템을 구축했다. 고용부가 국민취업지원제도에 따른 구직촉진수당을 실시간으로 수급자의 계좌에 입금할 수 있게 된 것이다. 지금껏 담당 공무원이 여러 정보시스템에서 수당 지급 결정, 지출 결의 등의 절차를 각각 처리해 시간이 오래 걸렸다. 앞으로 수당 지급에 걸리는 시간이 현재의 약 30~50%로 줄어들 것으로 기대된다.

한편 지난 1월부터 시행된 국민취업지원제도 서비스를 신청한 저소득 구직자 등은 이달 14일까지 47만2000명이다. 고용부는 이중 39만2000명에게 맞춤형 서비스를 제공했다. 구직촉진수당은 총 141만건 지급했다.

