이재명 "'검정 망토' 김혜경 아니야...명백한 오보"

당일 김혜경 외출사진 공개

[아시아경제 윤슬기 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 배우자 김혜경씨의 외출사진을 보도한 언론매체 더팩트를 향해 "가짜뉴스를 유포하고 있다"라고 비판했다.

이 후보는 16일 오후 자신의 페이스북에 '후보 배우자 과잉취재 관련 가짜뉴스'라는 제목의 글을 올려 15일 더팩트를 통해 보도된 검정 망토를 입은 사진 속 인물이 배우자 김혜경씨가 아니라고 밝혔다.

앞서 더팩트는 "김씨는 15일 오후 일반인이 전혀 알아볼 수 없을 정도로 검정 망토와 검정 모자, 검정 선글라스에 마스크까지 착용했다"라면서 관련 사진을 공개한 바 있다.

이에 이 후보는 당일 배우자 김씨의 사진을 공개하면서 "김혜경씨는 오른쪽 사진 속 인물로 더팩트의 보도는 명백한 오보다. 배우자 김혜경씨는 사진이 촬영된 15일, 카니발이 아닌 오른쪽 사진 속 흰색 승용차를 이용했다"라고 밝혔다.

이 후보는 또 "더팩트는 이재명 후보 캠프에서 관계자 확인을 거쳐 해당 인물이 후보자의 배우자가 아님을 밝혔으나 이의제기를 받아들이지 않고 오보를 고수하고 있다"라며 "해당 기사는 댓글 9,465개가 달리는 등 가짜뉴스 확산이 심각한 상황"이라고 설명했다.

그러면서 이 후보는 "더팩트의 차량 4대, 기자 5명의 투입은 스토킹에 준하는 과잉취재로 피해가 발생하고 있다"라고 부연했다.

한편 민주당 선거대책위원회 현안대응TF는16일 "언론매체 더팩트가 이 후보의 배우자 김혜경씨가 아닌 사람을 김씨라고 보도했을 뿐 아니라 해당 보도가 사실이 아니라고 수차례 밝혔음에도 정정없이 허위보도를 게재했다"라며 이에 대해 강경 대응하겠다고 밝혔다.

