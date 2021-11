[아시아경제 온라인이슈팀] 안무가 노제가 시크한 매력을 발산했다.

노제는 최근 자신의 인스타그램에 사진을 게재했다.

사진 속에는 도도한 눈빛으로 카메라를 응시하는 그의 모습이 담겨 있다.

힙하면서도 차가운 분위기를 선보인 그는 시크한 눈빛으로 치명적인 매력을 더했다.

이를 본 네티즌들은 댓글에 "어허 눈빛금지", "마음정화하고 가라"라고 댓글을 남겼다.

