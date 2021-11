광주 동구, 아동학대 예방 기념행사 개최

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 동구(청장 임택)는 아동학대 예방의 날과 아동학대 예방 주간을 맞아 아동의 건강한 성장을 도모하고 아동학대 예방에 대한 관심을 높이기 위한 기념행사를 개최했다고 16일 밝혔다.

아동보호전문기관, 지역사회보장협의체 및 유관기관 종사자 등 90여 명이 참석한 가운데 진행된 이번 행사는 아동학대 예방 영상 상영을 시작으로 유공자 표창, 아동학대 예방 선언문 낭독, 퍼포먼스 순으로 진행됐다.

또 아동학대 예방 및 아동친화 문화 확산에 적극 참여한 12명에게 유공자 표창을 수여하고 참석자 모두가 한마음으로 외친 "우리 아이들을 지켜주세요!" 퍼포먼스가 눈길을 끌었다.

올해 신고 접수된 광주지역 아동학대는 900여 건으로 이 중 가해자가 부모인 경우가 80%가 넘고 중복 학대가 45%에 달하고 있다.

동구는 이런 상황에서 아동학대 예방 선언문을 통해 아동이 권리의 주체로서 어른과 동등한 사람으로 존중받고 안전하게 성장할 수 있는 동구 조성에 힘을 모으기로 했다.

임택 동구청장은 "우리 아이들을 지키기 위해 항상 관심 갖고 아이들의 작은 목소리에도 귀 기울여 주시기 바란다"면서 "아동친화도시 동구에서 모든 아동들이 몸과 마음이 모두 건강하게 성장해 나갈 수 있도록 아동친화 인프라 구축에 힘쓰겠다"고 말했다.

