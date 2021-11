엽순·중동근린공원, 월평어린이공원에 설치

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시는 혁신도시 내 엽순근린공원(장동)과 중동근린공원(중동), 월평어린이공원(만성동)에 시민들이 물을 마실 수 있는 음수대를 설치했다고 16일 밝혔다.

총 사업비 2000만원을 투입된 이번 사업은 혁신도시 주민들이 공원을 산책하거나 운동을 하다가 생긴 갈증을 해소해주기 위한 것으로, 전주시는 지난달 말 공사에 들어가 설치를 완료했다.

전주시는 시민들이 안전하게 이용할 수 있도록 안전검사 및 수도꼭지 점검 등 꾸준한 관리를 이어갈 방침이다.

