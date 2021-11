거창군, ‘거창 만남의 광장’ 준공…지역경제 활성화 기대

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 15일 광주대구고속도로 거창 나들목과 나들목 회전교차로 인근에 들어선 '거창 만남의 광장' 준공식을 했다.

거창군은 이곳 1만5000㎡에 30억원을 들여 93면 주차장을 갖춘 거창 만남의 광장 조성사업을 벌여 지난해 12월 완공했다.

올해는 만남의 광장 내 녹지 및 휴식공원, 관광지 홍보용 안내판 설치, 조망정원의 핑크빛 꽃잔디 조성, 화장실 등 편의시설과 휴식공간을 설치했다.

특히 6m 높이의 관망탑도 설치해 거창을 찾는 내방객들이 시가지 전경과 LED 원형 돔 등을 조망할 수 있도록 했다. 거창군은 장기 주차 방지 및 내방 차량의 안전을 위해 무인 자동 주차관리시스템을 설치 관리할 계획이다.

만남의 광장은 거창 나들목 인근에 있어 접근성이 용이하고 주차장, 녹지·휴식공간, 관광 안내판 등 이용객들에게 편의를 제공할 것으로 거창군은 기대하고 있다.

구인모 거창군수는 “만남의 광장 준공과 연계한 상징조형물 설치사업과 거창 나들목 톨게이트 특성화 사업 등을 조속히 완료해 거창의 관문을 새롭고 특색있게 변화시키겠다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr