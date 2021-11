중국, 미·중 정상회담서 "양국 관심사 솔직하고 충분히 의견 교환"

[아시아경제 김보경 기자] 중국은 정상회담에서 "중·미 관계의 미래와 관련된 전략적 문제와 양국이 공동으로 관심을 가지는 중요한 문제에 대해 솔직하고 충분히 의견을 교환할 것"이라고 말했다.

자오리젠 중국 외교부 대변인은 15일 정례 브리핑에서 시진핑 국가주석과 조 바이든 미국 대통령의 정상회담에 대한 세부사항을 소개해 달라는 요청에 이같이 답했다.

자오 대변인은 "양국 국민과 국제사회는 이번 회담을 통해 양국과 세계에 유리한 결과가 도출되기를 희망하고 있다"고 밝혔다.

그는 "미국이 중국과 함께 대화와 협력을 강화하고 의견 차이를 효과적으로 통제하며 민감한 문제를 잘 처리하기를 바란다"면서 "서로를 존중하고 평화롭게 공존하는 길을 걸으며 중·미 관계가 건강하고 안정적인 발전의 궤도로 돌아가기를 바란다"고 덧붙였다.

그는 "중국과 미국은 현재 중요한 갈림길에 서 있다"고도 했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr