中, 중소 혁신기업 위한 '베이징증권거래소' 개장…급등 종목 속출

[아시아경제 김보경 기자] 중국 본토에 들어선 세번째 거래소인 베이징증권거래소가 개장했다.

15일 주요 외신에 따르면 이날 오전 베이징증권거래소가 문을 열어 81개 종목의 거래가 시작됐다. 베이징증권거래소는 중소 혁신기업을 자금 지원을 목적으로 설립됐다.

이후이만 증권감독관리위원회 주석은 개장식에서 "베이징증권거래소 설립은 우리나라 자본시장 개혁과 발전 과정에서 또 하나의 기념비적 사건"이라며 "더욱 다층적 자본시장을 구축하고 중소기업 금융 지원 체계를 완성하는 데 있어 매우 중대한 의의가 있다"고 자평했다.

이날 통신(同心)이 493.67% 폭등한 것을 비롯해 10개 종목 주가가 100% 이상 오르는 등 급등 종목이 속출했다.

베이징증권거래소는 중국에서 가장 높은 상하 30%의 가격 등락폭이 적용되는데 상장 첫날에는 가격 등락폭이 아예 적용되지 않는다.

베이징증권거래소는 기존 베이징에서 운영되던 중소기업 전용 장외 주식 시장인 신삼판 일부를 분리해 만들어졌다.

기존 신삼판은 단계별로 가장 낮은 등급의 '기초층', 중간 단계인 '혁신층', 가장 높은 등급의 '핵심층' 3그룹으로 나뉘어 거래가 이뤄졌는데 이 중 '기초층'과 '혁신층'은 장외 시장으로 계속 남고 '핵심층'만 떼어 베이징증권거래소로 격상 독립시킨 것이다.

이로써 특별행정구인 홍콩을 제외하고 중국 본토에는 상하이, 선전에 이어 모두 3곳의 증권거래소가 자리 잡게 됐다.

베이징증권거래소에는 소액 투자자들이 참여할 수 없어 전문 투자자와 기관 위주로 운영될 전망이다.

중국 당국은 투자자 보호 차원에서 주식 투자 경력이 2년 이상이고 주식계좌 20일 평균 잔액이 50만 위안(약 9200만원) 이상인 사람만 베이징증권거래소에서 주식을 파고팔 수 있도록 문턱을 설정했다.

중국이 베이징증권거래소를 설립한 것은 미·중 신냉전 와중에 자국의 기술 기업들이 미국 등 외국 자본에 덜 의존하도록 하기 위한 것이라는 분석이 나온다.

중국은 미·중 신냉전 본격화 이후 자국 기업들이 미국보다는 홍콩 증시에, 홍콩보다는 본토 증시에 상장해 자금을 조달하는 것을 선호한다는 메시지를 노골적으로 발신하고 있다.

