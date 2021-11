권덕철 복지부 장관, 코로나19 추가접종…"고위험군 신속 접종을"

[아시아경제 서소정 기자] 권덕철 보건복지부 장관은 15일 오후에 세종시 소재 한 의원급 의료기관을 방문해 코로나19 예방접종 추가접종을 받았다.

권 장관의 코로나19 예방접종 추가접종은 기본접종 이후 추가접종의 필요성을 환기하고 조속한 추가접종을 독려하기 위한 것이다.

코로나19 예방백신은 기본접종 이후 시간이 경과함에 따라 접종효과 감소(Waning effect)가 발생해 백신접종 완료자에게도 돌파감염이 나타나고 있다.

단계적 일상회복에 따라 방역조치가 다소 완화된 상황에서 기본접종 후 일정 기간이 경과한 고령층과 감염취약시설 입소자 및 종사자 등 고위험군은 신속한 추가접종이 필요한 상황이다.

올해 만 60세인 권 장관은 지난 3월 1차, 5월 2차로 아스트라제네카 백신을 접종 받았으며, 기본접종 완료일로부터 6개월 이후 시점에 맞춰 모더나 백신을 추가접종했다.

권 장관은 추가접종을 마치고 의료진의 노고를 격려한 후, 안전한 코로나19 예방접종 국민행동수칙에 따라 20분간 의료기관에 머물며 이상 반응 여부를 관찰했다.

권 장관은 "단계적 일상회복 초기부터 확진자 수가 계속 늘고 있으며, 어렵게 시작한 일상회복을 지속적으로 추진하기 위해서는 국민 여러분 스스로 실내외 마스크 착용, 주기적 환기 등 일상 공간에서 방역 수칙을 철저히 지키는 것이 중요하다"고 말했다.

그는 "60세 이상 고령층과 감염취약시설 입소자 및 종사자, 보건의료인·돌봄종사자 등 우선접종 직업군 등은 코로나19 예방접종 추가접종 일정에 따라서 추가접종을 꼭 받아달라"며 "지금까지와 같이 백신접종 확대를 위해 의료인들의 적극적인 협조를 부탁하고, 국민들도 정부를 믿고 안심하고 백신을 조속히 접종해주기를 바란다"고 당부했다.

