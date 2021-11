[아시아경제 이민지 기자] 금융투자협회은 오는 24일 ‘2021 K-OTC IR Day’ 행사를 개최한다고 15일 밝혔다. 이는 K-OTC 기업에 대한 정보제공을 확대하고 K-OTC시장 비상장기업에 대한 투자자의 관심을 제고하기 위함이다.

이번 IR 행사에는 로드, 마이지놈박스, 동화일렉트로라이트 3개사가 참가할 예정이며, 코로나19로 인한 사회적 거리두기 방침에 따라 온·오프라인 세미나 방식으로 동시 진행한다.

참가대상은 증권사, 자산운용사, VC 등의 임직원으로, 참가 신청은 금융투자협회 공지사항을 통해 오는 22일 까지 신청가능하다.

