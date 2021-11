"금융 클라우드 시장 적극 확대"…코스콤, 한국오라클과 맞손

사업·기술 협력 및 공동 마케팅 강화

[아시아경제 이민우 기자] 코스콤과 한국오라클이 금융업권내 클라우드 서비스 시장 확대를 위해 손 잡았다.

코스콤과 한국오라클은 금융 클라우드 서비스 공동사업 협력 강화를 위한 파트너십 협약을 체결했다고 15일 밝혔다. 이에 따라 양사는 ▲사업·기술 협력 ▲클라우드 이용 확대를 위한 공동마케팅 등을 추진할 예정이다. 앞서 한국오라클은 코스콤의 자회사인 코스콤펀드서비스의 금융·IT서비스를 금융클라우드로 이전하는 과정을 협업한 바 있다.

코스콤은 현재 자체 데이터센터에 한국오라클의 데이터베이스(DB) 특화형 프라이빗 클라우드 제품인 '엑사데이터 클라우드 앳 커스터머(ExaC@C)'를 설치해 코스콤펀드서비스 등 고객사에 서비스를 제공하고 있다. 향후 다양한 서비스를 확대해 나갈 예정이다.

홍우선 코스콤 사장은 "이번 협약으로 금융권에 최적화된 오라클 DB서비스 기반 통합 클라우드 애플리케이션 제품군을 고객들에게 제공할 수 있게 됐다"며 "금융업권 고객들의 요구사항을 충족하면서도 부담을 최소화하는 서비스를 제공할 수 있게 돼 기대가 크다"고 말했다.

탐 송 한국오라클 사장은 "코스콤은 대한민국 금융 IT 분야에서 고객맞춤형 클라우드 기반 솔루션을 제공하는 선도적인 기업"이라며 "오라클과 협업으로 클라우드 역량을 더하여 금융업권 고객들이 클라우드를 활용해 비즈니스 변화에 민첩하게 대응할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

