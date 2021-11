[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 최근 영광국제마음훈련원에서 일자리담당공무원 25명을 대상으로 워크숍을 개최했다고 15일 밝혔다.

이번 워크숍은 고용노동부에서 시행한 ‘전국 지방자치단체 일자리대상’에서 ‘우수상’시상에 따른 인센티브 지원금으로 실시했으며 군 일자리업무 담당공무원들을 대상으로 진행됐다.

이번 워크숍에서는 코로나19 팬데믹으로 어려운 상황속에서도 우수한 성과를 낸 담당공무원들의 노고를 치하하고, 에너지 충전을 도모하기 위해 ‘힐링’을 주제로 한 프로그램을 구성해 참여 직원들의 호응도가 높았다.

김준성 군수는 “어려움 속에서도 묵묵히 노력한 일자리담당공무원들의 노고를 치하한다”며 “군민들을 위해 항상 노력해 줄 것을 당부드린다”고 말했다.

