사세, 21일까지 베스트셀러 특별 기획전

[아시아경제 문혜원 기자] 치킨 전문관 사세는 15일부터 21일까지 공식 온라인 몰에서 ‘베스트 기획전’을 진행한다고 밝혔다.

기획전에서는 지난해 7월 공식 온라인몰 개점 이래 가장 많이 팔린 제품인 버팔로 윙 골드, 버팔로 윙봉 골드와 크리스피 치킨봉, 화리케인 치킨봉을 세트로 묶어 23% 할인 판매한다.

사세 버팔로 윙 골드와 사세 버팔로 윙봉 골드는 이미 상당한 마니아 층을 보유하고 있는 사세의 대표 상품이다. 사세 윙과 봉은 고온으로 조리된 닭을 영하의 차가운 공기로 냉각하는 에어칠링 공법으로 야들야들하고 쫄깃한 식감을 살려냈다.

겉바속촉한 식감으로 사랑받고 있는 사세 크리스피 치킨봉은 찹쌀로 코팅해 소스를 발라도 바삭하게 유지되는 것이 특징이다. 크리스피 치킨봉 역시 에어칠링 공법으로 제조되어 집에서도 바삭한 치킨을 에어프라이어로 간편하게 조리해 즐길 수 있다.

출시와 동시에 맵고수들의 열렬한 환호를 받은 화리케인 치킨봉은 기네스북에도 등재된 세상에서 가장 매운 고추 캐롤라이나 리퍼로 매운맛을 냈다. 두 번 칼집을 낸 치킨봉에 캐롤라이나 리퍼의 깔끔한 매운맛이 배어들어 먹을수록 중독되는 맛이 특징이다.

