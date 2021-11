[아시아경제 이민지 기자] 유니온커뮤니티 유니온커뮤니티 203450 | 코스닥 증권정보 현재가 3,840 전일대비 95 등락률 +2.54% 거래량 42,501 전일가 3,745 2021.11.15 14:56 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제유니온커뮤니티, 커뮤니티 활발... 주가 6.06%.유니온커뮤니티, 커뮤니티 활발... 주가 0.0%. close 는 10억원 규모로 자사주취득 신탁계약 체결을 결정했다고 15일 공시했다. 회사 측은 “주가안정과 기업경영권 방어를 위한 것”이라고 설명했다.

