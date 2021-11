[아시아경제 박지환 기자] DB금융투자는 15일부터 해외선물옵션 신규주문 서비스인 Quick스피드 주문을 Global HTS 및 MTS에 오픈 한다고 이날 밝혔다.

이번에 새로 개발된 Quick스피드 주문은 호가 변동이 빠른 해외선물 거래 특성에 맞춰 호가 클릭을 통해 신속한 주문을 실행할 수 있다. 특히 스캘핑과 같이 순간적인 시세의 움직임에 빠르게 대응할 수 있는 주문 서비스이다.

급등락 시 정확한 주문을 위해 지정가 주문이 가능해지고 사용자의 편의에 따라 A, B, C 버튼 조작과 설정을 통해 주문판에 표시되는 정보를 변경해 보다 간편한 주문이 가능해졌다.

보다 자세한 내용은 DB금융투자 Global HTS나 해외선물옵션데스크를 통해 확인할 수 있다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr