[아시아경제 이민지 기자] KEC KEC 092220 | 코스피 증권정보 현재가 3,440 전일대비 745 등락률 +27.64% 거래량 83,847,872 전일가 2,695 2021.11.15 14:30 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]KEC, 3Q 영업익 전년比 52배… 전기차 배터리 핵심부품 성장 전략 테슬라, 애플도 탐낸다! 또 한 번 신기록 달성할 “전기차” 대장株!국제 에너지 상승..."정부는 TF 꾸리고, 국내 전망은..." close 는 200억원 규모로 구미공장 생산시설 투자를 결정했다고 15일 공시했다. 회사 측은 “수입 의존 반도체 제품의 국산화와 수요 증가에 따른 공급력 확대를 위한 것”이라고 말했다.

