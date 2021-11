檢, 대장동 의혹 '정민용' 소환… 김만배·남욱도 조사 예정

[아시아경제 배경환 기자] 성남시 대장동 개발 특혜·로비 의혹을 수사 중인 검찰이 전 성남도시개발공사 전략사업팀장인 정민용 변호사를 소환해 조사 중이다.

15일 법조계에 따르면 서울중앙지검 전담수사팀(팀장 김태훈 4차장검사)은 이날 오전부터 정 변호사를 대상으로 대장동 개발 과정에서 배임과 로비 의혹에 대한 사실 관계를 확인하고 있다.

정 변호사는 화천대유 대주주 김만배씨와 천화동인 4호 소유주 남욱 변호사와 함께 배임 혐의 공범으로 성남도시개발공사에서 대장동 사업 실무를 전담했다. 정 변호사에게 구속영장이 청구되기도 했지만 구속을 피했다.

현재 수사팀은 정 변호사가 2015년 1~2월 '50억 클럽' 의혹에 연루된 박영수 전 특별검사의 서울 서초구 A로펌 사무실에서 수 차례 만나 정영학 회계사와 함께 대장동 사업이 공고되기 전부터 공모지침서 내용 등을 논의했다는 정황을 포착해 수사 중이다.

수사팀은 오후에 김씨를 불러 조사하고 남 변호사도 함께 소환할 것으로 알려졌다. 구속기간 만료가 일주일 정도밖에 남지 않은 탓에 수사에 속도를 낼 것으로 보인다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr