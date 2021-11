동국제강, 3Q 영업익 2985억원…전년比 248%↑

[아시아경제 최대열 기자] 동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 17,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 529,167 전일가 17,100 2021.11.15 14:29 장중(20분지연) 관련기사 장세욱標 컬러강판, 2030년 매출 2조 달성철강업계 "탄소중립 위한 정부 기금 필요…배출권 거래제 개선해야"'탄소중립'이 쏘아올린 고철값 close 은 3분기 연결기준 영업이익이 2985억원으로 지난해 같은 기간보다 248% 늘었다고 15일 공시했다. 매출은 1조9070억원으로 같은 기간 47%, 순이익은 1987억원으로 437% 늘었다.

올 들어 누적 영업이익은 6149억원으로 155% 늘었다. 누적 매출은 5조1208억원으로 34% 증가했고 순이익은 3742억원으로 흑자로 돌아섰다.

매출과 이익이 고르게 늘어난 건 원자개 가격상승에 따라 제품판매단가를 올렸기 때문이다. 특히 고가제품군인 컬러강판 판매가 늘고 컬러강판 신규라인(S1CCL)이 일찍 안정화 상태로 접어들면서 수익성을 끌어올렸다. 고난도 후판(극박재·LP-plate 등)을 개발하고 H형강 신제품 등 신규 시장에 적극 뛰어든 전략이 주효했다고 회사는 설명했다.

동국제강 브라질 CSP 제철소는 글로벌 철강 시황 호조에 따라 영업이익 2378억원을 기록했다. 2016년 가동에 들어간 후 분기 기준 최대 실적이다. CSP는 브라질 내수판매 제한이 없어지고 미국·유럽 등 슬라브 수요처에서 인프라 투자가 늘면서 영업환경이 우호적인 상황이 한동안 이어질 것으로 예상된다.

주력제품군인 컬러강판 사업을 중심으로 한 글로벌 성장전략이 4분기 보다 구체화돼 외형확장을 꾸준히 이어갈 수 있을 것으로 회사는 내다봤다. 장세욱 동국제강 부회장이 최근 중장기 비전을 밝힘에 따라 고부가차치 라미나 컬러강판 시장확대를 추진하고 있다. 멕시코 제2 코일센터 진출, 충남 도성의 빌딩솔루션 R&D 센터 확장 등도 착수했다. 온라인 플랫폼 스틸샵에서는 다음 달부터 회사가 만드는 전 제품을 다뤄 판로를 넓히기로 했다.

