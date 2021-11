▲진소방 씨 별세, 강기정(전 청와대 정무수석) 씨 모친상, 유귀숙 씨 시모상 = 15일 오전, 광주 천지장례식장 302호, 발인 17일. 062-527-1000.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr