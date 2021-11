주말사이 22명 추가 확진, 요양병원 관련 확진자 속출

[여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 전남 여수 봉산동의 한 요양병원에서 코로나19 집단감염이 발생하면서 주말사이 확진자가 22명이 추가 발생했다.

15일 여수시에 따르면 “지난 13일 봉산동의 한 요양병원에서 집단감염이 발생해 주말사이 22명의 코로나19 확진자가 발생했다”고 밝혔다.

지난달 여수에서 코로나19 확진자가 두 자릿수를 기록한 이후 40일만에 처음으로, 지역 누적 확진자는 695명으로 늘었다.

이번 감염은 선제적으로 실시한 검사에서 확인된 것으로 정확한 감염경로는 조사중이다.

요양병원의 경우 종사자들의 동선이 광범위해 감염 확산에 취약하고, 고령층을 중심으로 한 돌파감염까지 이어지고 있어 방역당국의 긴장감이 커지고 있다.

여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자 simkt7@asiae.co.kr