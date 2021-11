김부선 "이재명보다 더 끔찍"...가세연측 "강용석 사과할 것"

강용석, 방송서 김부선 사적인 내용 언급

[아시아경제 윤슬기 기자] 배우 김부선씨가 이재명 더불어민주당 대선 후보를 상대로 제기한 손해배상청구소송 재판의 변호를 맡은 강용석 변호사를 해임하며 사과를 요구하자, 김세의 전 MBC 기자가 강 변호사의 입장을 대신 전달했다.

강 변호사와 유튜브 채널 '가로세로연구소'(가세연)을 운영하고 있는 김 전 기자는 14일 '김부선 배우를 응원해야하는 이유'라는 제목의 영상을 올려 "김씨를 응원해달라"는 강 변호사의 뜻을 대신 전했다.

앞서 김씨는 14일 자신의 페이스북에 글을 올려 "잘 가라 강용석. 그동안 끔찍했었다"라며 강 변호사를 해임했다고 밝힌 바 있다. 강 변호사가 지난 10일 '가세연' 라이브 방송에서 김씨가 과거 주장한 이 후보의 신체적 특징을 언급하면서 김씨의 사적인 내용을 언급한 것이 해임의 이유로 보인다.

이에 김 전 기자는 "김씨와 직접 통화하지 않아 조심스러운 부분이 있으나 강 변호사에게 관련 방송을 하는 게 낫겠냐고 물으니 '김부선 배우님 응원하는 말씀 해주시면 좋죠'라고 했다"라고 전했다.

그러면서 "(강 변호사가) 휴대전화를 항상 무음으로 해놔서 원래 제 전화도 잘 안 받는다"라며 "잘못한 것이다. 잘못한 거니까 강 변호사도 사과의 뜻을 밝힐 거라고 예상한다"라고 말했다.

다만 김 전 기자는 김씨를 향해 "이재명보다 끔찍하다는 건 고쳐주시길 바란다"라며 "이재명보다 강 변호사가 더 끔찍하면 안 된다"라고 덧붙였다.

아울러 김 전 기자는 "저희는 약속한 건 반드시 지킨다"라며 "공개적으로 말씀드리겠다. 약속 안 지키는 일 없으니 무조건 믿어 달라"라고 강조했다.

한편 김씨는 이 후보와 과거 연인 사이였다고 주장하고 있다. 하지만 이 후보는 이 사실을 부인했고, 김씨는 2018년 9월 이 후보가 자신을 허언증 환자로 몰아 정신적·경제적 손해를 입었다며 3억원 규모의 손해배상청구소송을 제기했다.

지난 8일 서울동부지법 민사합의16부(재판장 우관제)는 이 후보 측 변호사가 낸 기일 변경 신청서를 받아들여 당초 10일 열릴 예정이었던 4차 변론 기일을 내년 1월5일로 연기했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr