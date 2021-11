美 1주간 백신 접종자 반년새 최다

[아시아경제 조현의 기자] 미국에서 최근 1주간 코로나19 백신을 맞은 사람 수가 950만명에 달한 것으로 나타났다. 지난 5월 이후 최다치로, 조 바이든 행정부가 민간 기업까지 접종 의무화를 적용한 데다 5~11세 접종까지 시작한 점이 영향을 미친 것으로 분석된다.

사이러스 샤파 백악관 코로놔19 데이터 책임자는 13일(현지시간) 트위터를 통해 이같이 밝혔다. 샤파는 "이번 주부터 어린이 접종을 본격적으로 시작하면서 총 접종 횟수가 크게 늘었다"고 설명했다.

미국은 지난 2일 5~11세에 대한 백신 접종을 최종 승인하고 3일부터 접종을 시작했다. 해당 연령대는 약 2800만명으로, 접종 개시 1주 만에 약 90만명이 1차 접종을 받았다.

미국의 누적 접종 횟수는 이날 기준 4억3903만4461도즈다. 미 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 최소 1회 이상 접종한 사람은 2억2615만7226명, 2회 이상 접종 완료자는 1억9495만1106명이다.

전체 접종자 가운데 2860만명은 부스터샷을 맞았다. 미국에선 지난 9월 화이자 부스터샷이 첫 승인을 받은 데 이어 지난달 모더나와 얀센 부스터샷도 승인을 받았다.

부스터샷 접종 대상은 백신 접종을 완료한 후 6개월이 지난 65세 이상 고령자와 고위험군 등이다. 화이자는 지난 9일 부스터샷 접종 대상을 모든 성인으로 확대해 달라고 신청했다.

