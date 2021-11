[아시아경제 임혜선 기자] 치킨 프랜차이즈 제너시스BBQ가 잠실야구경기장에서 2021 KBO 포스트시즌 동안 1억2000만원가량 매출을 올렸다고 14일 밝혔다. 일평균 매출액은 2000여만원으로 집계됏다.

지난해 4월 입점한 BBQ 잠실야구장점은 지난 1일부터 진행된 KBO 포스트 시즌 동안 야구팬들로 연일 문전성시를 이뤘다. 정부의 '위드 코로나'로 방역 기준이 완화되고 잠실야구장을 홈구장으로 사용하는 두산 베어스, LG 트윈스가 포스트 시즌에 진출한 덕이다. 포스트 시즌 중 6경기가 잠실 야구장에서 열렸다.

BBQ 관계자는 "이번 매출은 코로나19가 확산된 2019년 10월 이후 근 2년만에 이른바 '야구장 직관 치맥'이 가능해지며 달성한 첫 기록"이라고 설명했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr