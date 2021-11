현대차그룹, 美 뉴스위크 '오토 어워즈' 7개 부문 석권

[아시아경제 이창환 기자] 현대자동차그룹은 미국 시사주간지 뉴스위크가 선정하는 '2021 뉴스위크 오토 어워즈'의 7개 상을 수상했다고 14일 밝혔다.

먼저 제네시스 GV70과 G90이 각각 '최고의 5인승 스포츠유틸리티차'(SUV), '최고의 럭셔리카' 부문을 수상했다.

GV70은 고급스러운 실내외 디자인과 넉넉한 실내공간이, G90은 부드러운 주행 감각과 가격 대비 높은 사양 적용 등을 인정 받았다.

현대차 브랜드는 모든 모델이 경쟁사보다 높은 성능의 사양을 제공하고, 오랜 보증기간을 제공한다는 점을 인정받아 '최고의 가성비 브랜드'로 채택됐다.

현대차 싼타크루즈는 넓은 공간과 SUV에 가까운 편의성으로 '최고의 소형 트럭'으로 선정됐다. 엘란트라(국내명 아반떼)는 안전성과 주행 편의성을 모두 갖췄다는 평가로 '최고의 소형차' 부문에 올랐다.

기아도 카니발과 K5로 각각 '최고의 미니밴', '최고의 중형차' 부문을 수상했다. K5는 프리미엄 자동차에 가까운 인테리어와 강력한 제동력 등을 인정받았다.

뉴스위크는 총 150개의 차량을 대상으로 성능과 제원 등의 정보를 바탕으로 주행 시험을 실시했다. 성능과 핸들링, 제동, 기술력, 적재능력, 좌석, 가격 등이 평가됐다.

현대차그룹은 어워즈의 7개 부문을 석권하면서 자동차 그룹 기준으로는 최다 수상 했다.

