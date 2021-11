다우존스 지속가능경영지수에 21개 국내 기업 편입

한국생산성본부, 2021 다우존스지속가능경영지수(DJSI) 평가결과 발표

[아시아경제 김철현 기자] 2021 다우존스 지속가능경영지수(이하 DJSI) 평가 결과 글로벌 상위 2500대 기업을 대상으로 하는 DJSI World 지수에 21개 국내 기업이 편입됐다. DJSI는 1999년 최초 평가가 시작된 이래 올해로 23년째를 맞이하며 지속가능성 평가와 투자 분야에서 세계적인 공신력을 인정받고 있다.

13일 한국생산성본부(회장 안완기, 이하 KPC)는 2021 DJSI 평가 결과를 공개했다. . KPC는 2009년부터 글로벌 금융정보 제공기관인 미국의 S&P다우존스인덱스 등과 공동으로 DJSI Korea를 개발해 발표하고 있다.

◆21개 국내 기업 DJSI World 지수 편입=DJSI는 유동 시가 총액 기준 글로벌 상위 2500대 기업을 대상으로 하는 DJSI World 지수와 아시아·오세아니아 지역상위 600대 기업을 평가하는 DJSI AsiaPacific 지수, 국내 상위 200대 기업을 평가하는 DJSI Korea 지수로 구성돼 있다.

올해 평가 결과 DJSI World 지수에는 글로벌 2544개 평가 대상 기업 중 12.7%인 322개 기업이 편입됐으며 국내 기업은 21개 기업이 편입됐다. DJSI Asia Pacific 지수에는 평가 대상 609개 기업 중 25.1%인 153개 기업이 편입됐으며 국내 기업은 32개 기업이 편입됐다. DJSI Korea 지수에는 203개 평가 대상 기업 중 21.2%인 43개 국내 기업이 편입됐다.

세부 편입현황을 살펴보면 DJSI World 지수에 삼성바이오로직스, 에스케이텔레콤, 카카오, 현대자동차, 현대글로비스, 현대모비스가 신규 편입됐다. 삼성전기가 13년 연속, 삼성증권, 에쓰-오일, 현대건설이 12년 연속, 미래에셋증권, SK, LG전자가 10년 연속, 신한금융지주회사가 9년 연속, 삼성SDI가 7년 연속, 코웨이, KB금융지주, 한국타이어앤테크놀로지가 6년 연속, 삼성물산이 5년 연속, 엘지생활건강, 현대제철이 4년 연속 편입됐다.

DJSI Asia Pacific 지수에 신규 편입된 기업은 두산중공업, 삼성바이오로직스, 우리금융지주, 카카오, 현대자동차이다. 장기 편입된 기업으로는 삼성SDI, 삼성전기, 신한금융지주회사, 에스케이텔레콤, 엘지화학, KB금융지주, 현대제철이 13년 연속, 미래에셋증권, 삼성증권, 에스케이하이닉스, 에쓰-오일, 엘지생활건강, LG전자, 지에스건설, 현대건설, 현대모비스가 12년 연속, SK가 10년 연속 편입됐다.

DJSI Korea 지수에는 삼성바이오로직스, 에스케이케미칼, LG이노텍, 카카오가 신규 편입됐다. 장기 편입 기업으로는 DB손해보험, 삼성전기, 삼성증권, 삼성화재해상보험, 신한금융지주회사, LG전자, 엘지화학, OCI, KB금융지주, 한전KPS, 현대건설 등 11개사가 13년 연속, 현대두산인프라코어, 미래에셋증권, 아모레퍼시픽, SK, 현대모비스가 12년 연속, 삼성엔지니어링, 삼성중공업, 에스케이하이닉스, 한국타이어앤테크놀로지가 11년 연속으로 편입됐다.

◆글로벌 기업 대비 국내 기업 수준 향상=2021년 글로벌 기업의 평균점은 전년 대비 0.6점 하락한 76.5점이다. 국내 기업의 평균점은 전년 대비 1.1점 상승한 70.9점으로 전반적인 수준이 향상됐다. 글로벌 기업과 국내 기업의 평균점 차이는 5.6점으로, 여전히 국내 기업의 지속가능경영 수준 향상이 필요하나 2020년 7.3점 차이에서 1.7점 개선된 것으로 나타났다.

식료품, 석유 및 가스, 가전 및 여가용품, 자동차, 자동차 부품, 금융 서비스, 철강, 운수 및 교통 인프라 산업에서 국내 기업이 우수한 성과를 기록하며 글로벌 경쟁력을 갖추고 있는 것으로 확인됐다. 식료품(78점), 석유 및 가스(89점) 산업은 글로벌 평균 대비 약 4점 높았으며 가전 및 여가용품(75점)은 3점, 자동차(77점) 2점, 자동차 부품(77점), 금융 서비스(75점)는 각각 1점이 높았다. 철강(77점), 운수 및 교통 인프라(75점) 산업은 글로벌 평균과 동일했다.

국내 기업 DJSI 평가 항목 중 환경정책 및 시스템(83.1점), 개인정보보호(70.7점) 항목은 전년 대비 각각 2.6점, 18.0점 상승했으며 글로벌 기업 대비 각각 8.0점, 2.1점 높아 우수한 성과가 확인됐다. 반면 지배구조(36.0점), 리스크(62.0점), 인재유치·유지(65.3점), 기후변화 전략(74.4점), 윤리강령(75.3점)에서 글로벌 기업 대비 각각 26.4점, 16.0점, 7.0점, 10.2점, 8.2점 낮아 상당한 격차가 존재하는 것으로 확인됐다. 다만 지배구조(1.1점), 윤리강령(2.6점), 인재유치·유지(3.3점) 항목은 작년 대비 상승하며 격차가 개선됐으나 리스크 관리(2.3점), 기후변화 전략(11.0점) 항목은 작년 대비 점수가 하락했다.

안완기 KPC 회장은 "자본시장에서의 ESG 정보 활용과 사회적 책임 투자가 활성화되는 만큼 ESG 성과를 측정하고 비교하기 위한 평가 기준의 중요성이 높아지고 있다"며 "지금까지 다수의 기업들이 ESG 총점 향상을 위해 개선이 쉬운 영역들에 집중했다면 이제는 기후변화 등 핵심 이슈에 집중해야 할 때"라고 강조했다. 안 회장은 또 "탄소중립 등 중장기적인 방향성이 필요한 아젠다를 위한 전사적인 공감대 형성, 예산 확보, 성과 창출이 그 어느 때보다 시급하다"고 덧붙였다.

