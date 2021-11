김지훈·고원희, 넷플릭스 '연애대전' 합류

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 김지훈과 고원희가 '연애대전'으로 만난다.

12일 넷플릭스는 새 시리즈 '연애대전'에 김옥빈, 유태오에 이어 김지훈, 고원희가 출연한다고 밝혔다.

'연애대전'은 남자에게 병적으로 지기 싫어하는 여자와 여자를 병적으로 의심하는 남자가 전쟁 같은 사랑을 겪으며 치유받는 로맨틱 코미디다.

김지훈은 독보적인 비주얼에 그렇지 못한 발연기로 일찌감치 배우의 꿈을 접고 매니지먼트 사업으로 전향해 남강호를 대한민국 최고의 톱배우로 도원준을 연기한다. 소속 배우 외에는 안중에도 없는 그의 앞에 신나은이 나타나며 새로운 이야기가 시작된다.

고원희는 여미란의 절친이자 하우스 메이트인 신나은 역을 맡았다. 남자를 믿지 않는 여미란과는 달리 잘생긴 남자를 보면 금방 사랑에 빠지며 누군가를 사랑하는데 주저함이 없는 인물이다.

드라마 '거짓말의 거짓말', 영화 '바보', '동감' 등을 연출한 김정권 감독이 메가폰을 잡고, 드라마 '내 아이디는 강남미인', '올드미스 다이어리' 등을 선보인 최수영 작가가 각본을 맡는다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr