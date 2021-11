'KT 통신장애' 부사장 경질…'구원투수' 서창석 약진

서창석 KT 신임 네트워크부문장 부사장

최악의 위기 속 사고 수습 서둘러

[아시아경제 차민영 기자] 지난달 25일 발생한 KT 전국 유·무선 인터넷 장애 책임을 물어 네트워크부문을 총괄했던 이철규 전 네트워크부문장(부사장)이 경질됐다. 위기 속 구원투수로 나선 서창석 KT 네트워크혁신TF장(전무)은 부사장으로 승진하며 이 전 부문장의 빈 자리를 메우게 됐다.

KT는 12일 인사 명령을 통해 서창석 네트워크혁신TF장(전무)을 네트워크부문장(부사장)으로 승진시켜 유·무선 인프라를 총괄하게 했다.

1967년생인 서창석 부문장은 성균관대에서 전자공학을 전공했으며 동 대학원에서 석사 학위를 취득했다. 2013~2014년 네트워크부문 네트워크기술본부장, 2015~2019년 네트워크부문 네트워크전략본부장을 지냈다. 직전 전남/전북광역본부장을 역임했고 지난달 25일부터 TF장을 맡아 통신 장애 사고 수습을 전담했다.

이철규 전 네트워크부문장은 사실상 '대기발령' 상태인 부근무로 분류됐다. 이철규 전 네트워크부문장은 KT 인프라운용혁신실장과 자회사인 KT 서브마린 대표 등을 역임했다. 이 전 부문장은 구현모 KT 대표의 핵심 임원 3인방으로 꼽혔던 인물이다. 2018년 아현지사 화재 등으로 유선 인프라 중요성이 부각된 상황에서 유선 전문성을 인정받아 그간 네트워크부문을 이끌어왔다.

서창석 부문장과 함께 TF에서 사고 수습을 이끈 권혜진 전 네트워크전략본부 네트워크전략담당(상무)도 KT 최초의 여성 네트워크전략본부장으로 선임됐다.

통신업계 한 관계자는 "서창석 부문장이 KT 최악의 상황에서 구원투수로 등판해 빠르게 사고를 수습했다는 평가를 받았다"며 "나름대로 잘 대처했다는 내부 평가를 받았다"고 말했다.

KT 네트워크 장애는 지난 25일 오전 11시 16분경부터 시작돼 전국에서 최대 89분여간 지속됐다. KT 부산국사에서 기업 망 라우터 교체 작업 중 협력사 소속 작업자가 잘못된 설정 명령을 입력했고 이후 라우팅 오류로 인해 인터넷 네트워크 장애가 발생했다. 원청인 KT는 사전검증 단계에서 오류를 파악하지 못했다. 네트워크가 연결된 채로 작업이 이뤄지면서 전국 통신망까지 먹통이 되는 등 '인재(人災)'라는 총평을 받았다.

한편, KT는 이번 조직 개편에서 네트워크운용혁신담당을 신설, 네트워크 장비 운용, 망 관리, 장애 모니터링 등에 IT 기술과 시스템을 활용한다. 네트워크망 운용을 위해 IT부문, 융합기술원 등과 협업해 지속적인 점검이 이뤄질 수 있게 한다는 설명이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr