최재원 SK그룹 부회장, SK주식 5918억원어치 매도

SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 247,000 전일대비 14,000 등락률 +6.01% 거래량 401,116 전일가 233,000 2021.11.12 15:30 장마감 close 는 12일 공시를 통해 최재원 SK그룹 수석부회장이 총 27만주의 (주)SK 주식을 매도했다고 12일 보고했다.

처분 단가는 각각 23만4720원(25만주)와 24만5992원(2만주)로 총 5918억2484만원어치다.

25만주는 9일 시간외 매도로 2만주는 같은 날 장내매도로 처분했다.

현재 최 부회장의 (주)SK 주식 보유 수는 80만1213주로 지분율은 1.13%다.

