한글과컴퓨터는 연결기준 3분기 매출이 817억원으로 작년 동기보다 19.9% 감소했다고 12일 공시했다.

이 기간 동안 영업이익은 32억5000만원으로 75.8% 줄었다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr