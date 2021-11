순천시, 푸드앤아트 페스티벌…무개념 메인 무대

관계 공무원 뭐했냐…시민배려 없는 위험한 무대

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시 관광과가 주관하는 '푸드앤아트페스티벌' 메인 무대가 설치된 옥천변 일원의 모습이다.

12일 오후 6시께부터 싱어송 라이터 '스텔라장'의 개막 축하 공연이 열릴 메인 무대로 옥천 남문다리 아래에 설치됐다.

내일은 순천시 홍보대사인 '리노'와 MSG워너비의 김치맨 'KCM'의 축하공연이 예정돼 있지만 정작 시민들이 제대로 관람을 할 수 없다는 지적이 제기됐다.

무대 정면은 옥천으로 물이 흐르고 있어 관람할 수 없고 주차장으로 사용하고 있는 좁은 면적이 전부이다.

또한, 좌측 도로는 단차가 높아 올라서서 관람을 하다가는 자칫하면 큰 사고로 이어질 수 있다는 지적이다.

이를 저지하는 아무런 표식도 없어 주최측의 안전불감을 그대로 보여주고 있다.

시민 A씨는 "무대 방향을 이렇게 해놓으면 어떻게 관람을 해라는 것인지 알 수가 없다"며 "일하는 것이 어찌 이리 서투른지 모르겠다"고 말했다.

주무부서장을 비롯해 축제 담담 팀원 모두가 며칠째 현장에 있었지만 정작 중요한 부분을 확인 못한 것이다.

시민을 배려하는 마음이 없는 현장으로 사상없는 축제를 준비하고 있다는 지적이다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr