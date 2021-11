완주군, 제3회 완주농한기영화제 16~20일 개최

완주미디어센터서 ‘화제의 독립영화 몰아보기’란 테마로 진행

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군은 제3회 완주농한기영화제가 오는 16일부터 20일까지 5일간 완주미디어센터에서 열린다고 12일 밝혔다.

농한기영화제는 ‘화제의 독립영화 몰아보기’란 테마로 2019년부터 해마다 수확이 끝나는 시기에 맞춰 진행하고 있는 상영프로그램이다.

16일에는 ‘아이들은 즐겁다’, ‘갈매기’를 시작으로 ▶17일 ‘잔칫날’, ‘남매의 여름밤’ △18일 ‘우리는 매일매일’, ‘최선의 삶’ △19일 ‘액션히어로’, ‘흩어진 밤’ △20일 ‘종착역’, ‘좋은 사람’ 등 총 10편의 독립영화를 만날 수 있다.

특히 19일에는 ‘액션히어로’ 상영 후 감독과의 대화가 이어지고 20일 오전 10시에는 시민 감독들의 작품 상영회가 열린다. 상영이 열리는 시간 동안에는 센터 내 놀이방에 돌봄 선생님을 배치해 어린 자녀를 둔 부모 관객의 관람을 돕는다.

특히 이번 영화제는 완주문화도시지원센터와 완주청년마을 다음타운이 함께한다.

삼례에 소재한 완주문화도시지원센터도 15일부터 19일까지 농한기영화제 상영작 중 여섯 작품을 상영한다.

완주청년마을 다음타운은 16일(화)부터 21일(일)까지 고산 일대에서 ‘고산청년 만나장 페스티벌’을 열어 문화적 풍성함을 더한다.

또한 버스킹과 책방가을축제, 완주청년마을포럼 등이 페스티벌 기간에 펼쳐진다.

완주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr