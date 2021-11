韓상륙한 글로벌 OTT…오늘부터 디즈니+ 본다, '넷플릭스 천하' 깰까

[아시아경제 조슬기나 기자] 막강한 콘텐츠 라인업을 구축한 글로벌 '온라인동영상서비스(OTT) 공룡' 디즈니플러스(디즈니+)가 12일 0시부터 국내에서 공식 서비스를 시작했다. 사실상 넷플릭스가 장악 중인 국내 OTT 시장에 해외 OTT 상륙이 연이으며 말 그대로 OTT 춘추전국시대가 펼쳐지는 모양새다. 디즈니+의 국내 공식 출범을 계기로 LG유플러스와 KT 등 국내 통신사도 디즈니+를 앞세운 고객 유치전에 나섰다.

◆디즈니+ 韓 상륙…넷플릭스와 양강 체제 개편될 듯

월트디즈니컴퍼니는 이날 한국에 디즈니+를 공식 론칭하고 마블 오리지널 시리즈 '완다비전' 등을 공개한다고 밝혔다.

고객은 이날 0시부터 웹사이트에 접속하거나 앱 마켓에서 해당 앱을 내려받아 디즈니+를 이용할 수 있다. 구독료는 월 9900원 또는 연간 9만9000원이다. 최근 극장에서 상영한 '샹치와 텐 링즈의 전설', 디즈니 액션 어드벤처 영화 '정글 크루즈', '나홀로집에'를 재해석한 오리지널 영화 '나홀로 즐거운 집에', 애니메이션 '심슨가족'의 새로운 단편 콘텐츠 등도 선보인다.

오상호 월트디즈니컴퍼니 코리아 대표는 “많은 관심을 받아온 디즈니+를 드디어 한국 소비자들에게 선보이게 되어 기쁘다”면서, “디즈니+가 제공하는 독보적인 스토리텔링과 우수한 창의성, 무한한 엔터테인먼트를 언제 어디서나 마음껏 즐기시기를 바라며, 앞으로도 다양한 국내 파트너사 및 크리에이터들과의 협업을 통해 가장 독창적인 스토리를 지속적으로 선보일 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.

특히 디즈니+의 상륙으로 국내 OTT 시장은 최근 '오징어게임' 흥행으로 막대한 수익을 거둔 넷플릭스 VS 디즈니+ 양강 체제로 개편될 것이란 관측이 나온다.

디즈니+는 어벤저스, 스타워즈, 내셔널지오그래픽 등 유아부터 실버세대까지 모든 연령층에서 관심을 받을 수 있는 콘텐츠들을 갖추고 있어 ‘OTT 강자’ 넷플릭스의 강력한 대항마로 손꼽힌다. 3분기 기준 글로벌 가입자 수만 1억1810만명에 달한다.

글로벌 OTT 전쟁의 핵심이 '킬러 콘텐츠'에 있다는 점을 고려할 때 디즈니+의 존재감은 결코 무시할 수 없다. 보유하고 있는 콘텐츠만 총 1만6000회분을 웃돈다. '인어공주', '겨울왕국' 등 대표 애니메이션부터 마블 시리즈, 스타워즈 시리즈 등까지 막강한 팬덤을 구축하고 있다. 디즈니+는 한국 서비스 개시에 맞춰 앞으로 넷플릭스처럼 한국 오리지널 콘텐츠 투자도 확대한다는 방침이다.

또한 디즈니+는 넷플릭스에 비해 구독료도 저렴하게 책정했다. 월 9900원 또는 연간 9만9000원으로 4개 기기에서 동시 접속할 수 있다. 이는 넷플릭스는 물론, 국내 대표 OTT업체인 웨이브, 티빙, 왓챠 등보다도 저렴한 가격이다.

디즈니코리아는 서비스 출시를 기념해 이날 오후 8시부터 인기 스타들이 출연하는 디즈니+ 론칭쇼를 공식 유튜브 채널을 통해 스트리밍한다. 이번 행사에는 신동엽과 박선영이 MC를 맡고, 현대무용그룹 앰비규어스 댄스 컴퍼니, 30인조 오케스트라 및 옥주현, 길병민, 에일리의 공연이 펼쳐진다.

◆국내 통신사도 고객 유치전…결합 요금제 등 출시

LG유플러스와 KT 등 국내 통신사들도 디즈니+와 손잡고 고객 유치전에 나섰다. 디즈니+는 국내 IPTV 부문에서는 LG유플러스와 독점 제휴를, 모바일 부문에서는 LG유플러스 및 KT와 제휴를 체결하고 이날부터 서비스를 공식화했다.

LG유플러스는 디즈니+ 제휴를 맞아 IPTV와 OTT를 결합한 요금제를 선보였다. 새롭게 출시되는 IPTV 전용 요금제인 ‘프리미엄 디즈니+’는 월 2만4600원(3년 약정, 인터넷 결합 기준, VAT 포함)에 U+tv와 인터넷, 디즈니+의 콘텐츠를 마음껏 즐길 수 있는 것이 특징이다.

모바일 부문에서도 ‘디즈니+ 프리미엄팩’ 요금제 5종을 출시한다. 월 9만5000원 이상 5G 요금제 가입자, 10만원대 LTE 요금제 가입자에게는 디즈니+ 구독권을 매월 제공한다. 프리미엄팩 선택이 가능한 요금제는 5G 프리미어 레귤러, 5G 프리미어 플러스, 5G 프리미어 슈퍼, 5G 시그니처, LTE 프리미어 플러스 등 5가지다.

아울러 LG유플러스는 디즈니+와의 제휴를 기념해 IPTV, 인터넷, 모바일 등 자사 신규 가입자를 대상으로 3개월 구독권을 증정하는 프로모션도 실시한다.

모바일 제휴를 맺은 KT 역시 자사 5G 데이터 완전 무제한에 디즈니+까지 이용할 수 있는 ‘디즈니+ 초이스’ 요금제를 출시했다. 5G 요금제 중 슈퍼플랜 프리미엄 초이스(13만원), 슈퍼플랜 스페셜 초이스(11만원) 또는 슈퍼플랜 베이직 초이스(9만원)에 가입하면 디즈니+를 추가 비용 없이 이용할 수 있는 신규 요금제다.

한편 디즈니+ 출시에 앞서 지난 4일 애플TV+도 SK브로드밴드와 손잡고 국내 서비스를 시작했다. SK브로드밴드 고객은 '애플TV 4K'를 기본 셋톱박스로 받아 Btv 실시간 TV 콘텐츠와 VOD, 영화 등을 볼 수 있다.

드라마 '왕좌의 게임'과 영화 '해리포터' 등을 보유한 HBO맥스도 곧 국내에서 서비스를 시작할 것으로 점쳐진다. HBO맥스의 운영사 워너미디어는 지난달 말 링크드인에 HBO 맥스 코리아 채용공고를 올렸다.

