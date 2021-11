[아시아경제 임춘한 기자] 11번가는 올해 3분기 매출이 1276억원으로 전년동기대비 5.9% 감소했다고 10일 밝혔다.

영업손실은 189억원으로 적자 전환됐다.

11번가는 "커머스 시장 경쟁 대응과 아마존 글로벌 스토어 개점 영향으로 영업비용이 확대됐다"고 설명했다.

