가수 겸 배우 김준수가 12년간 몸담은 씨제스 엔터테인먼트를 떠났다. 씨제스 엔터테인먼트는 9일 매니지먼트 업무 종료 소식을 전하며 "가수로서 의미 있는 성과를 얻고 뮤지컬 배우로서 다수 공연을 성공시킨 여정에 함께해서 행복했다"고 밝혔다. 이어 "김준수는 독립해 다양한 활동을 이어갈 것"이라며 "앞으로도 협력하고 돕겠다"고 덧붙였다. 김준수는 2009년 그룹 JYJ 멤버로 씨제스 엔터테인먼트와 인연을 맺었다. 솔로 가수와 뮤지컬 배우로 활동 영역을 넓혀 큰 사랑을 받았다.

