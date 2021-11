싱가포르서 '저지능' 말레이 마약밀수범 사형 유예

[아시아경제 김민영 기자] 싱가포르 사법 당국이 사형 집행일을 하루 앞두고 말레이시아인 마약 밀수범의 사형 집행을 유예했다.

9일 일간 스트레이츠 타임스 및 외신에 따르면 이날 싱가포르 대법원 격인 항소법원은 오는 10일로 예정된 말레이시아인 나겐트란 K 다르말린감(33)에 대한 사형 집행을 유예했다.

3인 재판부 중 한 명인 앤드루 팡 분 렁 판사는 재판 모두에 "우리는 나겐트란이 코로나19에 감염됐음을 알고 있다"고 밝혔다. 렁 판사는 날짜가 후추 결정될 때까지 심리를 연기하고, 모든 절차가 마무리될 때까지 사형 집행을 유예한다고 덧붙였다.

그는 사형 집행 유예와 관련해 타당성, 상식 그리고 인간애를 언급했다. 나겐트란은 21세이던 지난 2009년 4월 허벅지에 헤로인 42g가량을 감은 채 몰래 들여오려다 국경 검문소에서 체포됐고 이듬해 고등법원에서 사형을 선고받았다.

하지만 싱가포르 교정당국이 지난달 말레이시아의 나겐트란 모친에게 보낸 사형집행 통보 서한이 온라인에 올라오면서 그의 사형 선고 소식이 국제적 이슈가 됐다. 이후 그를 사면해달라는 청원 운동이 벌어졌고 7만명 이상이 서명했다고 외신은 전했다. 청원은 나겐트란이 협박을 당해 마약 밀수 범죄에 악용됐고, 지능지수(IQ)가 69로 낮은 만큼 사형을 당해서는 안 된다는 내용을 담고 있다.

나겐트란은 자신의 정신 연령이 18세 이하라면서, 지능이 낮은 이를 사형에 처하는 것은 비인도적 처벌로 국제관습법에 의해 금지되고 있다고 주장하고 있다. 그러나 싱가포르 정부는 나겐트란이 지능이 낮아 범죄에 이용됐다는 주장을 인정하지 않고 있다.

사형을 선고했던 고등법원의 시 키 운 판사는 전날 언론에 나겐트란이 지능이 낮다는 주장에 신뢰할 만한 근거가 없다고 반박했다. 이번에 사형이 집행된다면 지난 2019년 이후 첫 사례가 된다고 외신은 보도했다.

