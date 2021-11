서울 송현동에 '이건희 기증관' 들어선다…서울시-문체부, 10일 업무협약

오세훈 시장-황희 문체부 장관 업무협약 참석

송현동 부지 내 9787㎡ 규모로 조성…송현동 부지-국유지 교환 절차 착수

[아시아경제 임철영 기자] 서울시는 고(故) 이건희 회장 유족이 국가에 기증한 2만 3000여 점의 문화재와 미술품을 보존·전시·연구하기 위한 가칭 ‘이건희 기증관’ 건립지로 종로구 송현동 부지가 확정됐다고 9일 밝혔다.

서울시와 ‘이건희 기증관’ 건립 주체인 문화체육관광부는 이 같은 내용을 최종 합의하고 이날 오전 오세훈 시장과 황희 문화체육관광부 장관이 참석한 가운데 업무협약을 체결했다. 협약식은 송현동 부지가 내려다보이는 ‘서울공예박물관’ 교육동 옥상에서 오세훈 시장과 황희 문체부 장관, ‘국가기증 이건희 소장품 활용 위원회’ 김영나 위원장 등이 참석했다.

‘이건희 기증관’은 송현동 부지 내에 대지면적 9787㎡ 규모로 조성될 예정이다. 문체부는 내년 하반기 국제설계공모절차에 들어가 설계·공사를 거쳐 2027년 완공·개관하는 것을 목표로 하고 있다.

서울시와 문체부는 ‘이건희 기증관’ 건립 부지로 접근성, 주변 역사문화 자원과 연계성 등을 고려할 때 송현동 부지가 최적의 장소라는 데 뜻을 모았다. 문체부는 기증관 건립부지 입지분석을 위한 연구용역을 실시하고 ‘기증품 활용위원회’에서 연구내용을 바탕으로 송현동 부지를 최종 건립부지로 심의·의결했다.

양 기관은 ‘이건희 기증관’ 건립이 대한민국의 문화경쟁력을 높이고 국민들의 문화향유 기회를 확대할 수 있는 중대 프로젝트인 만큼, 긴밀하게 협력해 추진한다는 계획이다.

서울시와 문체부는 이날 협약을 시작으로 기증관 건립을 위한 부지교환 절차에 착수한다. 현재 대한항공 소유인 송현동 부지 소유권이 내년 상반기 서울시로 이전될 예정이다. 이후 기증관 부지에 대해 국유지와 등가교환하는 방식으로 추진한다. 또한 서울시와 문체부 소속 공무원 등이 참여하는 별도의 준비단을 구성해 기증관 건립에 필요한 세부사항을 협의한다. 송현동 문화공원과 기증관이 조화를 이룰 수 있도록 도시계획시설 결정, 통합설계공모 등 주요 절차에도 적극 협력한다는 계획이다.

서울시는 시민들이 다양한 문화예술 경험과 휴식을 동시에 즐길 수 있도록 나머지 송현동 부지를 문화공원으로 조성할 예정이다. 여기에 서울공예박물관, 세종문화회관 등 시립시설을 비롯해 광화문-송현동 일대 문화·관광자원을 연계해 워싱턴DC의 내셔널몰(National Mall), 베를린의 박물관 섬(Museum Island) 같은 세계적인 문화·관광 지구로 조성할 계획이다.

오세훈 시장은 “이번 프로젝트는 문화강국으로서 대한민국의 국격을 한 단계 높일 수 있는 전국가적 차원에서 접근하는 것이 마땅하다”면서 “‘이건희 기증관’ 건립을 통해 문화·관광 산업을 활성화해 서울을 세계 TOP5 문화·관광도시로 도약시키는 한편, 세계인이 우리 문화의 정수를 느끼고 대한민국이 문화강국으로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr