"다양한 분야 경험한 리조트·레저 분야 전문가"

[아시아경제 김유리 기자] 한화호텔앤드리조트는 P(프리미엄)사업부장인 김형조 전무가 부사장으로 승진하며 신임 대표로 내정됐다고 9일 밝혔다.

김형조 대표 내정자는 1994년 한화호텔앤드리조트 공채로 입사해 회사의 국내외 사업 ,경영 관리 등 다양한 분야를 경험한 리조트·레저 분야 전문가로 꼽힌다. 특히 기획 및 사업 전략 수립에 강점을 보유하고 있는 것으로 평가 받고 있다.

한화호텔앤드리조트는 김형조 대표 내정자가 각 사업 부문별 효율성 제고, 프리미엄 사업 개발 강화 등 미래 사업 전략 추진에 속도를 낼 것으로 기대하고 있다.

