조폐공사, 신입직원 48명 공개채용…이달 15일~22일 원서접수

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국조폐공사는 하반기 채용형 인턴 형태의 신입직원 48명을 공개채용 한다고 9일 밝혔다.

분야별 채용인원은 일반전형 37명, 사회형평전형(장애) 5명, 고졸전형 6명이다. 채용은 국가직무능력표준(NCS) 기반의 블라인드 방식을 통해 이뤄지며 원서접수는 이달 15일 낮 12시부터 22일 오후 4시까지다.

조폐공사는 이번 채용에서 혁신도시법에 따른 지역인재, 비수도권 지역균형인재 채용을 위한 채용목표제를 적용한다.

또 취업지원 대상자, 저소득층, 장애인 등 사회형평채용으로 사회적 책임을 다할 방침이다.

최종 합격자는 3개월간의 인턴과정을 거친 후 근무평가를 통해 정규직으로 전환된다.

채용에 관한 기타 자세한 내용은 조폐공사 홈페이지에 게시된 채용공고를 참조하면 된다.

앞서 조폐공사는 지난 상반기 54명의 신입직원을 채용했다. 하반기 채용인원을 더하면 올해 총 102명의 신입직원을 채용하는 셈이다.

조폐공사 반장식 사장은 “이번 채용에 열정 넘치고 창의적인 인재가 다수 지원하길 바란다”고 말했다.

