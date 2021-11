아난티, 한라홀딩스와 제주 최대 규모 관광 플랫폼 조성 위한 MOU 체결

골프장, 숙박 시설, 문화 공간을 갖춘 플랫폼 구축

구좌읍 김녕리에 조성

[아시아경제 김유리 기자] 아난티는 지난 8일 한라홀딩스와 제주 최대 규모 플랫폼 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 9일 밝혔다.

아난티는 이번 업무협약을 시작으로 한라홀딩스와 제주 구좌읍 김녕리 일원 208만㎡(약 63만평) 부지를 2024년까지 차별화된 플랫폼으로 조성할 계획이다. 현재 한라홀딩스가 운영 중인 세인트포 골프장을 포함해 숙박 시설, 다양한 레저 및 문화 시설이 들어설 예정이다.

아난티는 "차세대 플랫폼 조성 지역으로 이 장소를 선택한 이유는 바다와 인접하고 상록활엽수림으로 둘러싸인 천혜의 자연환경 때문"이라며 "훼손되지 않은 광활한 수림은 마치 열대 우림에 있는 듯한 이국적인 분위기를 자아내며 그 너머로 푸른 제주 바다가 조망되는 매력적인 스폿"이라고 말했다. 인근에는 김녕 해수욕장, 함덕 해수욕장, 월정리 해수욕장 등이 자리하고 있다.

36홀 규모 세인트포 골프장은 해발고도 80~130m에 들어섰다. 향후 아난티 제주 클럽으로 운영되면 대대적인 리노베이션을 통한 시설 업그레이드를 진행한다는 계획이다.

배후부지에는 아난티의 호텔 및 펜트하우스 등 숙박시설과 문화 시설이 들어선다. 아난티의 대표 시설인 이터널저니, 워터하우스를 비롯해 갤러리, 레스토랑, 베이커리, 카페, 체육 시설 등이 조성될 예정이다. 규모는 2023년 부산 기장군 오시리아 관광 단지 내에 오픈할 '빌라쥬 드 아난티'와 유사할 것으로 예상된다.

아난티는 최근 적극적인 시설 투자와 차별화된 시설 운영을 통해 새 성장 동력을 확보하고 있다. 현재 아난티 남해, 아난티 코브(부산), 아난티 코드(가평)를 운영 중이며 내년에는 서울 강남구에 '아난티 앳 강남' 호텔 오픈을 앞두고 있다. 내후년에는 부산에 빌라쥬 드 아난티를 선보이며 청평에도 '레이크 드 아난티' 플랫폼 조성할 예정이다.

