폭설·결빙 대비 '제설 대책기간' 돌입…인력 4600명 투입

겨울철을 앞두고 전국의 각 도로관리청들이 오는 15일부터 내년 3월15일까지 4개월간 '제설 대책기간'에 돌입한다.

국토교통부는 제설 대책기간 시작을 앞두고 도로관리 관계기관의 준비 현황을 최종 점검하기 위해 10일 정부세종청사에서 영상회의를 개최한다고 9일 밝혔다.

이번 회의에는 국토부, 한국도로공사, 광역·기초 지방자치단체와 도로안전 전문기관인 교통안전공단, 한국건설기술연구원 등 총 20여개 기관이 참석한다.

겨울철 대형사고의 주원인인 도로 살얼음과 폭설 등에 대응하기 위한 예방적 제설작업과 안전운전 캠페인 등 겨울철 도로 안전대책에 대해 면밀히 논의할 계획이다.

지난 겨울에 발생한 지역의 국지성 폭설로 인한 차량 고립으로 국민들이 큰 고통을 겪은 만큼 올해는 제설 준비를 철저히 한다는 방침이다.

우선 올해 결빙취약구간을 기존 410개소(840㎞)에서 464개소(1408㎞)로 확대한다. 이곳에선 SK텔레콤, 카카오모빌리티 등 내비게이션 회사에 협조를 받아 운전자가 사전에 안내 받을 수 있도록 조치한다.

또 지난해 말 설치를 완료하고 올해부터 본격 운영하고 있는 2194개소의 가변형 속도제한 표지를 적극 활용해 운전자가 눈이 오거나 살얼음 발생 위험이 큰 경우 운행 제한속도를 감소시키고 그 내용을 운전자에게 안내할 계획이다.

지정된 결빙취약구간에 대해서는 자동염수분사시설, 조명식 결빙주의 표지판 등 안전시설을 확충하는 한편, 전담 장비와 인력을 배치하고 CCTV로 현장을 상시 확인하는 등 적극 관리한다.

최근 5년간 평균사용량의 130% 수준인 40만t의 염화칼슘, 소금 등의 제설제를 확보하고, 인원 약 4600명, 제설장비 약 6500대를 투입해 제설작업에 만전을 기한다.

제설 대책기간 동안 각 도로관리청은 24시간 근무 및 상황보고 체계를 운영하고, 권역별로 5개 지방국토관리청을 중심으로 하는 도로관리청 간 인력·장비지원체계를 구축한다.

이를 위해 오는 11일 강릉 대관령휴게소에서 국토부, 행정안전부, 강원도, 한국도로공사 등 8개 관계기관이 합동으로 재난 대비 폭설 대응 현장훈련을 실시할 계획이다.

이윤상 국토부 도로국장은 "정부는 겨울철 도로사고 예방을 위해 사전 대비에 만전을 기하고, 폭설이나 살얼음이 발생되는 경우에는 즉시 국민께 상황을 알리는 등 신속히 위험요소를 제거하는데 노력을 집중하겠다"고 말했다.

