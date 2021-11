스타필드, '안성맞춤시장' 활성화 프로젝트…맛집로드로 리뉴얼 오픈

하남 신장시장, 덕풍시장 이어 안성맞춤시장 활성화 프로젝트 성공리에 마쳐

9개월간 상인 소통, 상권 분석 기반 식음료 콘텐츠 강화

최현석 셰프 등 전문가 통한 레시피 개발, 창업 교육, 인테리어 등 지원



[아시아경제 김유리 기자] '잠봉뵈르'(프랑스식 샌드위치)부터 55년 전통 순댓국까지. 안성 대표 전통시장인 '안성맞춤시장'이 스타필드와 만나 '맛집로드'로 거듭난다.

신세계프라퍼티는 스타필드 안성이 지역 파트너인 전통시장 상인들과의 상생을 위해 지난 2월부터 진행한 안성맞춤시장 활성화 프로젝트를 성공리에 마무리하고 이를 기념하는 리뉴얼 오프닝 행사를 진행했다고 9일 밝혔다.

8일 안성맞춤시장에서 진행된 리뉴얼 오프닝 행사에는 임영록 신세계프라퍼티 대표, 임병주 안성시 부시장, 김정태 안성맞춤시장 상인회장, 최현석, 유현수, 신동민 셰프 등 주요 관계자들이 참석해 커팅식으로 안성맞춤시장의 새 출발을 축하했다. 이어, 새롭게 단장한 점포들을 둘러보고, 9개월 간 함께 개발한 신메뉴를 시식하며 참여 점주들을 응원했다.

이번 안성맞춤시장 활성화 프로젝트는 안성맞춤시장 만의 차별화된 콘텐츠를 개발하고 경쟁력을 강화해 자생력을 갖추도록 돕는 데 초점을 맞췄다. 회사는 "지난 2월부터 시장 현황조사와 현장 답사, 상인들과의 소통 끝에 식음(F&B) 콘텐츠 강화가 필요하다는 개선 방향을 도출하고 참여 점포를 모집해 레시피 컨설팅과 인테리어 지원 등 단계별 맞춤 컨설팅을 진행했다"며 "지난 7월에는 안성시, 안성맞춤시장 상인회 등과 뜻을 모아 업무협약(MOU)을 맺었다"고 말했다.

이번 안성맞춤시장 활성화 프로젝트 참여 점포는 총 9곳으로, 식음료로 업종을 변경해 신규 창업한 점포 3곳, 기존 점포 6곳이다. 참여 점포들은 각 분야 전문가들에게 레시피 컨설팅, 체계적 창업 교육, 인테리어 지원 등 경험을 전수 받아 안성맞춤시장의 대표 매장으로 새 출발한다.

레시피 개발을 위해서는 스타 셰프로 알려진 최현석, 유현수, 신동민 셰프가 힘을 모았다. 쿠킹 클래스와 컨설팅을 5차례 진행, 점포별 맞춤 피드백을 통해 메뉴를 구체화하고 개선책을 논의했다. 그 결과 잠봉뵈르와 같은 수제 샌드위치, 수제 돈카츠, 55년 전통을 살린 순댓국 등 안성맞춤시장에서만 맛볼 수 있는 특별한 레시피가 완성됐다.

회사는 "시장 상인과 고객 반응도 뜨겁다"며 "체계적인 지역 상권 분석을 기반으로 개별 점포의 특색을 살려 참여 점주의 만족도가 높고, 고객들도 쾌적한 환경에서 먹거리를 즐길 수 있어 시장의 변화를 반기는 분위기"라고 전했다.

임영록 신세계프라퍼티 대표는 "지역 상권에 실질적인 보탬이 되고자 시작한 전통시장 활성화 프로젝트가 지난해 하남 신장시장과 덕풍시장에 이어 올해는 안성맞춤시장으로 결실을 맺게 됐다"며 "스타필드와 안성맞춤시장이 준비한 식도락을 즐기러 많은 방문 부탁한다"고 말했다. 이어 "참여 점포가 시장의 활기를 찾는 동력으로 자리매김할 수 있도록 지속적으로 지원을 이어 나갈 계획"이라고 덧붙였다.

한편 올해로 개점 5주년을 맞은 스타필드는 전통시장에 실질적 도움을 주는 '스타필드 전통시장 활성화 프로젝트'를 추진하고 있다. 지난해 스타필드 하남은 하남시 신장시장 시그니처 도시락 개발과 덕풍5일장 BI 디자인 및 브랜딩을 마무리한 바 있다.

