서울시, 노숙인·쪽방 주민 무료 독감 예방접종…사노피·파스퇴르와 맞손

노숙인 등 2700명 무료 접종…건강 취약계층 안전한 겨울나기 지원

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 코로나19 상황에서 호흡기 질병 등 만성질환 발병이 쉬운 노숙인과 쪽방 주민 2700여 명의 건강한 겨울나기를 돕고자 민간자원을 연계해 무료독감예방접종을 추진한다고 9일 밝혔다

서울시는 지난 2011년부터 10년 간 유관기관 등과 협업하여 노숙인과 쪽방 주민 대상 독감 예방접종을 실시하고 있다. 올해도 사노피 파스퇴르와 함께 무료접종을 진행한다.

코로나19 여파로 감염병 지정병원 및 선별진료소 업무에 참여 중인 상황에서도 서울시나눔진료봉사단이 나섰으며 녹색병원&인도주의실천의사협의회도 함께했다.

이번 독감 예방접종은 올해 국가 독감 무료 접종 대상에 포함되지 않는 노숙인 등 주거취약계층을 대상으로 내달 2일까지 41개소의 시설별 일정에 따라 실시된다.

현장 접종은 9일부터 12일까지 서울역 무료진료소에서 16일과 17일 이틀 간은 영등포 무료진료소에서 독감예방접종을 실시한다. 아울러 서울의료원은 후원받은 백신을 관리하며 나눔진료봉사단 구성, 질병관리본부시스템 입력 등의 업무를 관할 보건소와 본원을 통해 추진한다. 무료진료소는 백신 소진 시까지 접종기회를 놓친 노숙인, 쪽방 주민을 대상으로 접종을 진행할 예정이다

정수용 서울시 복지정책실장은 “올해 코로나19로 인해 바쁜 와중에도 소외된 우리 이웃을 위해 발 벗고 나선 사노피 파스퇴르와 서울시나눔진료봉사단, 녹색병원·인도주의실천의사협의회 등 유관기관에 감사드린다”며 “서울시는 앞으로도 민관협력을 통해 노숙인과 쪽방 주민들이 건강하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 만전을 기하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr