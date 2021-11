경남경찰청, 내년 대선·지방선거 대비 선거사범 집중 단속 나서

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경상남도경찰청이 9일부터 2022년 3월 9일 '제20대 대통령 선거'와 6월 1일 '제8회 전국동시지방선거'가 깨끗하고 공정하게 치러질 수 있도록 본격적인 선거사범 단속체제에 돌입한다.

8일 경남경찰청에 따르면 선거사범 단속을 위해 경남경찰청 등 도내 23개 경찰서에 '선거사범 수사전담반'을 편성해 선거 관련 각종 불법행위에 대한 첩보 수집을 강화하고, 관계 법령에 따라 엄정하고 공정하게 단속한다.

특히 금품수수, 허위사실 유포, 공무원 선거 관여, 선거폭력, 불법 단체동원을 선거의 공정성을 중대하게 침해하는 '5대 선거범죄'로 규정해 엄정하게 단속할 방침이다.

5대 선거범죄에 대해서는 무관용으로 정당, 지위 고하를 불문하고 엄정하게 사법처리하며, 불법행위자뿐만 아니라 실제 범행을 계획하거나 지시한 자, 불법 자금의 원천까지도 끝까지 추적해 철저히 단속한다.

경찰 관계자는 "내년에는 양대 선거가 잇달아 실시되는 만큼 수사의 모든 과정에서 엄정 중립 자세를 견지하고, 적법절차를 철저히 준수하겠다"고 말했다.

이어 "공명선거 구현을 위해서는 경찰의 노력뿐만 아니라 국민의 적극적인 신고와 제보가 중요하다"며 "선거 관련 불법행위를 알게 되면 112 또는 가까운 경찰관서에 적극적으로 신고해달라"고 당부했다.

