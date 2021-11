[아시아경제 이정윤 기자] 시민단체 '법치주의 바로세우기 행동연대(법세련)'가 윤석열 국민의힘 대선 후보에 대해 '고발 사주' 의혹을 최초로 제기했던 조성은씨로부터 명예훼손 피해를 당했다며 조씨를 경찰에 고소했다.

법세련은 8일 오후 서울 서초경찰서 앞에서 기자회견을 열고 "법세련이 제보자 X를 고발할 당시 김웅 의원에게서 받은 페이스북 캡처본을 검찰에 제출했다고 조씨가 주장한 것은 명백한 허위 사실"이라고 주장했다.

앞서 지난 3일 조씨는 TBS 라디오에 출연해 "시민단체(법세련)가 제보자 X를 고소하는 과정에서 세상에 공개되지 않은 페이스북 캡처본들을 제출했다"고 주장한 바 있다.

법세련은 "고발장과 함께 증거자료로 언론 기사 복사본을 제출한 사실은 있지만 조씨가 문제 삼은 페이스북 캡처 사진을 제출한 사실은 없다"고 했다.

