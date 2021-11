경상국립대-한국수산과학회, 공동 심포지엄 개최

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경상국립대 수산식품산업화 기술지원센터는 부산 벡스코에서 한국수산과학회 수산이용가공분과와 공동으로 국내 패류자원의 고부가 식생활 소재화를 위한 활성화 방안이라는 주제로 심포지엄을 개최했다고 8일 밝혔다.

첫 번째 연사로 이헌동 부경대 경제학부 교수는 "국내 패류 양식산업은 최근 3년간 평균 생산액이 어류 및 해조류보다 높음에도 불구하고 정부의 정책지원사업에서 소외된 부분이 많다"며 "패류산업의 지속적인 성장을 위해서는 글로벌 경쟁력이 있는 고부가가치 패류 가공식품의 개발 및 상품화가 중요하다"고 말했다.

김진수 경상국립대 교수는 패류 가공산업의 국내외 현황 및 전망이라는 주제발표에서 "패류 가공산업의 육성 방안으로 업체 중심의 연구개발 지원 강화, 패류 원물의 양적 확보 및 원물 가격의 안정화, 글로벌 트렌드에 맞는 패류 가정간편식 개발, 가공산업에 대한 패류 생산자의 인식전환 등이 필요하다"고 언급했다.

천지연 순천대 식품공학과 교수는 "남해안 대표 패류자원인 꼬막은 단백질 및 무기질 등이 풍부한 식재료 소재로서 꼬막 분말 및 자숙 농축액이 동물실험에서 장 건강에 도움이 되는 것을 확인했다"며 "앞으로 인공지능 연산방식(알고리즘)에 기반한 개인 맞춤형 수산식품의 식이요법을 개발하기 위해서는 패류 등 해양자원의 신뢰성 있는 성분분석 결과를 데이터베이스화하는 것이 우선돼야 한다"고 설명했다.

김영목 부경대 식품공학과 교수는 "패류는 다른 수산물에 비해 환경오염에 취약해 노로바이러스 및 A형 간염 등을 유발하는 매개체로 알려져 있다"며 "위생 안전성에 기반한 수출 경쟁력을 확보하기 위해서는 패류 조사해역 및 조사항목 확대, 전문인력 확충, 패류 생산해역의 과학적인 위생기준 설정이 선행돼야 한다"고 말했다.

종합토론에서 김성희 해양수산부 수출가공진흥과 과장은 "포스트 코로나 시대 패류의 생산 및 위생 관리뿐만 아니라 고부가가치 산업화를 위한 가공산업 육성이 중요하며, 패류 산업화 연구를 전문적으로 수행할 수 있는 연구기관의 설립 필요성에 대해 검토하겠다"고 말했다.

이어 손광태 국립수산과학원 식품위생가공과 과장은 "오는 2024년부터 패류를 비롯한 수산물에 잔류허용물질 목록관리제도(PLS)를 도입함에 따라 선제적으로 수산물의 동물용의약품 잔류 관리시스템의 구축이 필요하다"고 강조다.

김진수 경상국립대 센터장은 "국내 패류산업의 지속적인 성장과 글로벌 가치 창출을 위해 산학연관 협력 방안을 모색하는 자리에서 의미 있는 다양한 정책 제안들이 도출돼 뜻깊은 행사였다"고 평가했다.

